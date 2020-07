Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (27 luglio 2020)

Nelle ultime 24 ore in Italia si registra un netto calo dei contagi (170). Il numero di decessi mantiene un trend basso per il quarto giorno consecutivo contando ancora una volta 5 morti. La Lombardia invece non registra nessun decesso per il quarto giorno consecutivo. Le regioni interessate sono: Piemonte, Lazio, Puglia, Abruzzo e Sardegna.

In Campania si registrano 14 nuovi casi positivi presenti nella zona del litorale domizio in un campo di extracomunitari e altri nella zona di Pisciotta nel Cilento.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito ufficiale del ministero e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Secondo il bollettino, attualmente in Italia il numero dei casi totali dall’inizio dell’epidemia è pari a 246.286 con un incremento di 170 contagi. Il numero totale delle persone attualmente positive è 12.581. Oggi si registrano 5 decessi per un totale di 35.112 e 147 guariti/dimessi che porta il totale a 198.593.