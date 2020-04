Coronavirus, bollettino Protezione Civile (21 aprile 2020)

Oggi pomeriggio il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha parlato al Senato e successivamente alla Camera per dare alcune informazioni sull’emergenza Coronavirus in vista del 4 maggio. “Il governo ha elaborato una strategia in cinque punti per gestire l’emergenza sanitaria: promuovere il distanziamento sociale e l’uso dei dispositivi di protezione individuale fino a quando non saranno disponibili una terapia e un vaccino; rafforzare le reti sanitarie; intensificare la presenza di Covid hospital, uso corretto dei test e rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti sospetti” ha dichiarato il premier.

Sul fronte europeo e mondiale, sono diversi i Paesi che, con le dovute precauzioni, riapriranno le scuole: Danimarca, Norvegia ma anche Germania. L’obiettivo della Spagna, invece, è quello di rientrare almeno nel mese di giugno nonostante sia una delle nazioni più colpite dal virus. Nel frattempo, Donald Trump sospende l’immigrazione negli Stati Uniti che registrano altri 1500 decessi. Ormai nel mondo sono 2.499.723 i casi accertati di Coronavirus.

Qui riportiamo i dati giornalieri dell’epidemia in Italia forniti dal Dipartimento della Protezione Civile e dal capo Angelo Borrelli.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia il calo dei malati è stato pari a 528 unità, di cui 2471 in terapia intensiva e 24134 ricoverati in ospedale. Il numero totale delle persone attualmente positive è di 107.709. Il numero dei decessi sale a quota 534 per un totale di 24648. 2723 è il numero dei guariti per un totale di 51600. Il totale dei casi di contagio di Coronavirus dall’inizio dell’epidemia sale a quota 183.957.