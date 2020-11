Coronavirus, ecco cosa prevede il nuovo Dpcm per gli sportivi nelle zone rosse

In queste ore sta circolando la bozza del nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte. Il decreto prevede la suddivisione delle Regioni in base al rischio: verde, arancione e rossa e verranno comunicate tramite Ministero della Salute. Tuttavia, il premier Conte non ha ancora parlato alla popolazione e illustrato la nuova ordinanza per contrastare l’epidemia.

ZONE VERDI, ARANCIONI E ROSSE – Le zone verdi (o ipoteticamente gialle) dovranno continuare sulla scia del vecchio decreto con la sola differenza del coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5 del mattino seguente. I centri commerciali saranno chiusi nei weekend ad eccezione di farmacie, supermercati, tabaccherie ed edicole. I musei, le sale scommesse e bingo saranno chiusi e i mezzi di trasporto ridotti al 50%.

Nelle zone arancioni, invece, non sarà consentito lo spostamento tra comuni e regioni, ad eccezion fatta per lavoro, salute e comprovate necessità. Bar e ristoranti saranno chiusi 7 giorni su 7 ma potranno continuare con l’asporto, chiusura di centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi tranne per farmacie, tabaccherie, supermercati ed edicole. Le scuole superiori utilizzeranno la didattica a distanza.

Nelle zone rosse non si potrà uscire nemmeno nel proprio comune, ad eccezion fatta per comprovate necessità. Bar e ristoranti chiusi tutti i giorni con la possibilità di asporto, chiusura di tutti i negozi tranne supermercati, beni alimentari e prima necessità; chiusi i centri estetici. Didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori e per le classi di seconda e terza media.

COME FUNZIONA PER GLI SPORTIVI? – Le misure più dure chiaramente riguardano le zone rosse considerate ad alto rischio di contagio. Si potrà svolgere attività motoria (passeggiate) in prossimità della propria abitazione in maniera individuale, oppure nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di mascherina. L’attività sportiva (si intende anche la corsa) si potrà svolgere all’aperto e in maniera individuale.

Sono sospese le attività nei centri sportivi all’aperto e tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti sportivi. Piscine e palestre resteranno chiuse, attività motoria e sportiva di base sospesa. Tuttavia, non dovrebbero subire modifiche i campionati professionistici.