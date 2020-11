Marco Tardelli parla di Myrta Merlino: ”Lei è l’amore della mia vita”

Marco Tardelli è stato un grande protagonista del calcio italiano. Un atleta molto ammirato che ha lasciato la carriera calcistica per dedicarsi alle sue passioni, nel momento in cui lo ha ritenuto opportuno. A 66 anni ha dichiarato di essere un uomo felice e di vivere un grande amore con Myrta Merlino, la giornalista di La7, che è la sua compagna da ben 4 anni.

MARCO TARDELLI E L’ABBANDONO AL CALCIO – In un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera, Marco Tardelli ha scelto di parlare senza filtri. Ha deciso di svelare alcuni dettagli circa la sua vita come atleta. Nonostante non abbia mai smesso di occuparsi di sport, ha confessato:

”Sono inquieto. Penso sia la parola giusta. Mi placo solo veramente quando ho a che fare con la terra. Papà, quando tornava dal lavoro, si metteva a lavorare nell’orto. E lo stesso capita a me. Nella casa di Pantelleria ho piantato molti ulivi, per esempio, ne chiedo in regalo uno a chi viene a trovarci.

”E la terra mi aiutò molto a ritrovarmi quando decisi di smettere con il calcio. A un certo punto non ne potevo più di scendere in campo, di giocare. E smisi proprio volendolo, e senza rimpianti.”

L’AMORE PER MYRTA MERLINO – Per quanto riguarda Myrta Merlino l’uomo si è espresso così: “È stata a lungo un’amica. Poi, quattro anni fa, tutto è cambiato. È l’amore della mia vita: un legame molto profondo. Mai avuto un rapporto così maturo e consapevole. Myrta è una donna solida: mi ha aiutato a crescere. Detto alla mia età può far ridere, anche perché io sono più grande di lei, ma è così. Spero di aver fatto lo stesso con Myrta”.

E ancora: ”Non si può non essere possessivi nei confronti di un sentimento così e l’ex atleta, infatti, non lo nasconde: “Un po’ sì. Non ho paura ad ammetterlo. La gelosia è parte dell’amore”.”