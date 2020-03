Coronavirus, l’appello di De Luca alle forze dell’ordine: “Più controlli per evitare assembramenti e bloccare il contagio”

La Campania segue alla lettera le disposizioni indicate dal presidente del Consiglio Conte. Per far fronte all’emergenza Coronavirus i cittadini potranno uscire solo in caso di necessità, per motivi di lavoro o di salute. Tali esigenze dovranno essere citate su un’apposita autocertificazione, necessaria anche per gli spostamenti a piedi e nello stesso comune di residenza. Per intensificare i controlli il presidente della Regione De Luca ha chiesto al Prefetto di Napoli un impegno straordinario da parte delle forze dell’ordine. Ecco quanto dichiarato:

“Abbiamo chiesto l’osservanza piena dell’ordinanza. E inoltre, per ragioni di coordinamento organizzativo, è importante sapere quante unità delle forze dell’ordine quotidianamente vengono impegnate e su quali territori, per vigilare sul rispetto dell’ordinanza. Vanno impediti assembramenti che ancora si registrano in tante realtà urbane e che finiscono per vanificare le misure di rigore prese per non alimentare il contagio. E’ assolutamente necessaria un’azione repressiva nei confronti di comportamenti irresponsabili”.