Formentera è una meta scelta da moltissimi italiani per le vacanze brevi, week end o mini vacanze di appena 3 giorni. È normale che sia così. Formentera infatti è un vero e proprio paradiso in terra che può essere raggiunto in modo semplice e veloce. I voli aerei per Ibiza che partono dall’Italia hanno una durata inferiore alle due ore infatti e le imbarcazioni veloci impiegano circa 30 minuti per raggiungere l’isola.

Senza dimenticare poi che l’offerta turistica di Formentera è variegata e sono disponibili opzioni per tutte le tasche. Ecco spiegati i motivi per cui gli italiani scelgono Formentera anche solo per 3 giorni appena.

Cosa vedere a Formentera in 3 giorni

Formentera è una piccola isola, ma è davvero ricca di tesori che meritano di essere portati alla luce. 3 giorni, dobbiamo ammetterlo, sono pochi per riuscire a portare alla luce ogni tesoro dell’isola. Ci sono alcune mete però immancabili, che devono assolutamente essere inserite nella tua mini vacanza.

Tra le mete immancabili durante i tuoi tre giorni a Formentera dobbiamo sicuramente ricordare es Pujols e Playa Migjorn. Es Pujols è il centro turistico più famoso dell’isola, costellato da negozi di ogni genere, anche di abbigliamento vintage e hippie. Sono poi pressanti bar, locali, ristoranti, discoteche. È proprio ad es Pujols infatti che ha luogo la migliore movida notturna. È vero, a es Pujols c’è anche una bellissima spiaggia, ma a nostro avviso la cosa migliore durante il tuo weekend lungo è raggiungere questa cittadina al calare del sole.

Playa Migjorn è invece bellissima di giorno, quando il sole illumina il mare cristallino e consente di assaporare le diverse sfumature di colore che possiede. Qui puoi trascorrere tutta la giornata sulla spiaggia. La sabbia è dorata e fine, sono presenti insenature rocciose che dividono la spiaggia in calette e il mare è ovviamente limpido e pulitissimo. È la zona meno ventosa di tutta l’isola ed è possibile anche attardarsi sulla spiaggia per l’ora dell’aperitivo dato che sono presenti diversi chiringuitos. Puoi fare sport acquatici, tuffarti nelle acque, prendere il sole, fare snorkeling e molto altro ancora.

Immancabile poi una capatina al faro di La Mola. Questo è un luogo suggestivo, magico, davvero spettacolare. Si tratta di un faro che si affaccia verso il mare da una scogliera alta ben 120 metri. Guarda anche tu verso il Mar Mediterraneo, avrai la possibilità di goderti uno spettacolo naturalistico di rara bellezza. È importante poi ricordare che all’interno del faro è presente anche uno spazio culturale e divulgativo con una sala espositiva un’area per concerti e spettacoli.

Come spostarsi a Formentera

Formentera è un’isola piccola, la più piccola delle Isole Baleari. Nonostante sia piccola è necessario noleggiare un mezzo se vuoi visitarla al meglio durante i tuoi tre giorni di permanenza. Ti consigliamo di noleggiare un’auto solo se viaggi con bambini piccoli al seguito. Altrimenti la scelta migliore che tu possa fare è lo scooter. Le due ruote ti offrono la possibilità di assaporare al meglio il panorama che scorre al tuo fianco e ti permettono di scoprire i profumi e il sapore più puro dell’isola. Grazie alle due ruote anche gli spostamenti diventano parte integrante della vacanza, momenti di scoperta, esperienze davvero incredibili. Se sei un’amante dello sport, della natura e della vita attiva, puoi anche scegliere una terza opzione, la bicicletta. Certo, è faticoso pedalare a lungo sotto al sole di Formentera, specie in salita. Se pedalare ti piace e sei una persona allenata, si tratta però di un’esperienza incredibile, per vivere l’isola in modo slow.

Non solo spostamenti, ma anche escursioni. Ricorda che è possibile a Formentera noleggiare dei gommoni senza che vi sia la necessità di disporre della patente nautica. Questa potrebbe essere un’idea eccellente, anche solo per qualche ora, così da scoprire i segreti della costa. Puoi osservare la costa da lontano, immergerti nelle bellezze del mare al largo e anche raggiungere calette altrimenti inaccessibili. Che spettacolo!