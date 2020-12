Covid, Ascierto invita a non abbassare la guardia: “Virus non indebolito, mi auguro finisca come la Sars”

A quasi dieci mesi dall’inizio della pandemia da Coronavirus, è arrivato finalmente il vaccino che, nei prossimi mesi, è pronto a sconfiggere il nemico. In Campania la situazione sembra essere sotto controllo per il momento.

Tuttavia, non bisogna ancora sottovalutare il Covid che in Italia ha fatto oltre settantamila vittime. Il rischio di ritornare come un mese fa è molto forte, con la terza ondata che, a detta degli esperti, dovrebbe già arrivare con l’inizio del nuovo anno.

Qualche settimana fa, ai microfoni de Il Messaggero Paolo Ascierto ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco i principali aspetti evidenziati in riferimento al Covid e da non sottovalutare: “Non si è affatto indebolito, ma ha trovato sul suo percorso una serie di elementi che ne hanno contrastato la pericolosità. Innanzitutto la prevenzione, non mi stanco di ripeterlo, mascherine, disinfettare le mani, stare distanziati quanto più possibile“.

“Oggi abbiamo il vantaggio di poter contare su cure più consapevoli e su farmaci che stanno dimostrando una certa efficacia. Tutto questo ci deve autorizzare a sperare ma, ripeto, a non abbassare mai la guardia”.

Ascierto ha poi parlato della Sars che si verificò nel 2017 e dei possibili legami con la pandemia attuale: “All’inizio si presentò anche nel mondo occidentale con molta virulenza. All’epoca io viaggiavo molto per lavoro e per la ricerca, mi trovavo in Canada e ricordo che affrontai e vissi un periodo di lockdown già in quegli anni. Ma poi la Sars nel giro di un anno e mezzo mutò e si indebolì fino in pratica a ritirarsi. Ecco, se c’è un augurio che faccio a me stesso e agli altri è che il Covid si comporti così”.