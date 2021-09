Covid, De Luca annuncia: “In Campania è tutto pronto per la somministrazione della terza dose”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto nella sua classica diretta Facebook informando la popolazione campana sull’emergenza Covid-19 e sulla terza dose.

“Oggi parte la campagna per la terza dose, cominciamo con le persone più fragili. Ci stiamo preparando anche per il personale sanitario. Si estende anche per chi fa assistenza domiciliare. Bene così. Più si va avanti e più ci avviciniamo alla normalità perduta. Purtroppo abbiamo ancora troppe persone non vaccinate“.

“In Campania mancano all’appello un milione di nostri concittadini. Io continuo a invitare tutti a vaccinarci. La situazione ospedaliera, intanto, si mantiene costante. Non ci sono picchi nelle terapie intensive e speriamo che le cose continuino ad andare così“.

La Campania, come il resto d’Italia, inizierà la somministrazione della terza dose di vaccino contro il Coronavirus a partire dal prossimo lunedì.

Il governatore campano ha infine dichiarato: “Il green pass eviterà che l’Italia precipiti in una nuova epidemia di contagio e, ancora, che l’economia si blocchi di nuovo“.