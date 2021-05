Covid Italia, in arrivo un nuovo decreto: pesanti restrizioni per i non vaccinati?

Presto il Premier Mario Draghi diramerà un nuovo decreto con diverse novità in tema di coprifuoco, matrimoni, piscine, palestre e vita sociale.

Secondo quanto emerso da fonti da Palazzo Chigi, vi dovrebbe essere un importante scatto circa l’orario del coprifuoco, il quale potrebbe passare dalle attuali 22 alle 23. L’obiettivo, comunque, è la completa abolizione a partire da giugno/luglio.

In tema di matrimoni, invece, dal 15 giugno è prevista la ripresa in zona gialla, i quali potranno svolgersi sempre con le solite precauzioni.

L’obiettivo del Governo è quello di riaprire l’Italia ma sempre con molta cautela e facendo rispettare le misure disposte dal Cts.

Evitare quanto accaduto la scorsa estate è una delle linee del Governo. Per questo motivo si stanno introducendo delle restrizioni per tutti coloro che non sono ancora vaccinati. Tema molto discusso è quello del green pass. Al momento, infatti, le vacanze sarebbero vietate per tutti colori che non hanno completato il ciclo vaccinale o hanno avuto il Coronavirus. In ogni caso, saranno sempre maggiori le restrizioni per i non vaccinati.