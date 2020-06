Crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Interviene Jeremias

Ormai è quasi certo che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci sia una crisi, anche se non è ancora detto che i due si siano definitivamente separati. E’ intervenuto anche il fratello di Belen, Jeremias, con un post su Instagram.

L’INTERVENTO DI JEREMIAS –Jeremias, il fratello di Belen, ha pubblicato una foto nella quale appaiono lui, Belen e il piccolo Santiago. Fin qui nulla di strano, se non fosse per il commento fatto da lui stesso aggiunto poi come didascalia alla foto: ”il grande AMORE ha alla base un’idea di FAMIGLIA”.

Le parole ‘amore’ e ‘famiglia’ scritte a caratteri cubitali non possono non essere indirizzate al marito di Belen, Stefano De Martino. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO POSTATA DA JEREMIAS.

Stefano, sentendosi chiamato in causa, è intervenuto pubblicando a sua volta un post sul suo profilo privato.

Dopo poco però lui ha cancellato il post, forse essendosi pentito di quanto aveva scritto. In realtà i suoi fan e followers avevano già fatto gli screenshot che sono circolati successivamente sul web, nonostante li avesse già cancellati.

BELEN E ANDREA IANNONE: RITORNO DI FIAMMA? – Il giornale Oggi ha raggiunto Andrea Iannone chiedendogli se tra lui e Belen ci fossero stati dei riavvicinamenti poichè sarebbero stati avvistati qualche tempo fa nello stesso caso. Iannone però ha chiarito di voler rispondere solo alle domande circa il suo sport. Dunque nessun ritorno di fiamma per i due, anzi, il fatto che fossero nello stesso locale è stata solo una coincidenza.