Dalla quasi esplosione con Garcia alla panchina: la parabola di Natan

Arrivato per sostituire Kim Min Jae, Natan sembra essere per ora il flop più grande del mercato estivo partenopeo. Il Napoli credeva d’avere in mano oro, ma per adesso il giocatore brasiliano si sta rivelando un buco nell’acqua

Kalidou Koulibaly, Kim Min Jae e ora Natan. La difesa del Napoli degli ultimi anni ha visto importanti acquisti e cessioni, con i tre giocatori che si sono susseguiti in un via vai assurdo nella retroguardia azzurra. Via vai che ora sembra essersi fermato, considerando che Natan per ora non ha stupito e rischia di non essere la possibile nuova stellina di questo Napoli.

I campioni d’Italia in carica, infatti, si ritrovano ad avere tra le loro fila il difensore brasiliano che per ora non ha minimamente stupito. Prima con Rudi Garcia, poi con Walter Mazzarri: tanta sfortuna e poca incisività nelle giocate. Ad inizio anno con il francese era la riserva di Juan Jesus, poi lo stop di oltre un mese con l’italiano. Con Calzona non ha ancora giocato e per l’estate ci si aspetta possa finire per essere mandato in prestito per farsi le ossa.

Il corriere del mezzogiorno ne parla

Si legge: “Il suo inserimento nella squadra campione d’Italia è stato più complicato del previsto. Rudi Garcia gli ha preferito da subito Juan Jesus.

Poi, l’infortunio alla spalla con Mazzarri e lo stop di un mese ha complicato il suo cammino. Con Calzona non ha mai giocato finora. Ha raccolto tredici presenze, (909 minuti) ma non ha rubato l’occhio. Di sicuro sarà valutato anche l’anno prossimo perché le difficoltà di ambientamento, in un calcio p