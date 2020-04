Dalla Spagna, Milik alla Juventus: si può chiudere nella prossima settimana

L'attaccante del Napoli è un nome forte in orbita Juve. Dopo le conferme dei giorni scorsi ecco le novità in arrivo dalla Spagna

Arkadiusz Milik sempre più vicino alla Juventus. Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato le dichiarazioni di Carlo Alvino e Valter De Maggio, giornalisti che seguono da vicino le vicende in casa Napoli e che hanno confermato le voci di mercato relative all’attaccante polacco. Stamani in tal senso sono giunte ulteriori novità direttamente dalla Spagna.

INDISCREZIONE – Stando a quanto riporta il portale spagnolo Todofichajes.com, la trattativa tra Juventus e Napoli sarebbe in dirittura d’arrivo, con la chiusura che potrebbe arrivare già nella prossima settimana. Per il portale l’affare si aggirerebbe sui 40 milioni di euro.

PROFILO IDEALE – L’approdo di Milik a Torino rappresenterebbe un regalo della dirigenza bianconera a Maurizio Sarri, che conosce benissimo l’attaccante avendolo allenato per due stagioni al San Paolo. Il polacco ha caratteristiche perfette per il suo modo di intendere il calcio e ha già ribadito alla società azzurra l’intenzione di andar via.

MUSO A MUSO – Milik alla Juventus andrebbe a prendere il posto di Gonzalo Higuain, sempre più ai margini della Juventus dopo il ritorno in Argentina. Il Pipita è in scadenza di contratto nel 2021 e la Juve non è intenzionata ad offrirgli il rinnovo.

La situazione tra attaccante è società è divenuta pesante, con il rischio di arrivare ad un faccia a faccia che complicherebbe ulteriormente la situazione e rischierebbe di creare un nuovo caso Mandzukic.