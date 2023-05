Daniele Dal Moro, contro Oriana Marzoli: “Non te n’è mai fregato nulla”

Da quanto emerso negli ultimi giorni, è giunta al termine la storia d’amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La rottura non è finita nel migliore dei modi, tanto che tra i due ex gieffini continuano i botta e risposta sui social. Recentemente Daniele si è scagliato duramente contro l’oramai ex fidanzata, a cui sono seguiti i commenti di due volti noti dei social.

“Non te n’è mai fregato nulla” – Il tutto ha avuto inizio dopo che alcune fan della Marzoli hanno avvisato la ragazza di star attenta ai movimenti social del Dal Moro. Oriana ha così scoperto che il ragazzo avrebbe iniziato a seguire una ex su Instagram, a cui poi è seguita una forte discussione. Da lì l’ex gieffina ha smesso di seguire l’ex tronista su Instagram, pubblicando poi uno scatto che la ritraeva in stazione, pronte a partire.

Dalla litigata tra i due ex volti del GF Vip, i due hanno iniziato un duro botta e risposta che è subito finito al centro dell’attenzione degli utenti dei social. Data la situazione e ritrovandosi contro un folto numero di sostenitori di Oriana, Daniele si è lasciato andare ad un duro sfogo nelle sue IG Stories:

“Pensa quante bugie leggo tutti i giorni e quante cose non dico…La verità è solo e soltanto che non te n’è mai fregato nulla. E come ho detto molte volte…IO LO SAPEVO! Continua pure a pensare solo ed esclusivamente ai tuoi followers perché l’unica cosa che ti importa nella vita sono i social network. Comunque sia, basta, lasciamo perdere tutto. Mi dispiace solo perché non starò bene per una persona che mi ha solo preso in giro. Troverò un modo per farmela passare.

Meno male che eri innamorata Reina! Probabilmente solo su Mtmad. Ora per favore lasciatemi stare perché non sto bene e non ho bisogno di mettermi a piangere per dimostrarlo. Grazie di tutto a tutti. Cancellerò subito questa storia perché non ho Twitter e la metto qui perché qualcuno in pochi secondi la ricondivida.

Non prendetevela con Oriana…Non è lei che parla, sono le Orianistas.

Comunque raga basta davvero, non è andata, non muore nessuno. Abbiamo necessità diverse, pretese diverse, obiettivi diversi. In cuor mio voglio sforzarmi di continuare a credere che il sentimento sia sempre stato vero da entrambe le parti. Perché molte volte ho visto Oriana essere gelosa e stare male per me e mi rifiuto di pensare che possa essere stato tutto finto. Semplicemente, forse non ci siamo capiti e non siamo fatti per stare insieme. Va bene così”.

A commentare le dichiarazioni dell’ex volto di Uomini e Donne sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza. I due esperti del gossip hanno rivelato di aver parlato con Daniele, leggendo anche alcuni messaggi che lui e l’oramai ex fidanzata si sono scambiati.

“Daniele in questa relazione ha dato davvero tanto accompagnandola ovunque senza lasciarla sola. Per una delle ennesime discussioni stupide lei lo ha bloccato ovunque. Lui pensava fosse recuperabile ma lei da un non nulla non ha mai più risposto a nessun messaggio, facendolo anche bloccare dalle amiche, come se fosse un reietto. Come vi sentireste voi dopo che trattate una donna come una regina e a lei non basta mai e vi sminuisce sempre in privato?”, ha così commentato la Marzano in una IG Stories.