De Laurentiis e la sua stima per Meret

Questo Napoli è una squadra da sogno. La rosa è stata formata nel migliore dei modi, puntando sui giusti calciatori che non hanno affatto deluso le aspettative. Anzi molti giocatori arrivati in questi anni hanno superato tutte le previsioni, basta pensare a Kvaratskhelia e Kim che sono davvero fenomenali. Ma in questa stagione tutti stanno portando il loro apporto in queste difficili partite.

Tra i tanti nomi della rosa del Napoli, uno che ha stupito è quello di Alex Meret. Il portiere ha vissuto un’estate travagliata ai piedi del Vesuvio ma alla fine ha scelto di restare e sta dimostrando tutte le sue qualità. Si può dire che sta disputando la migliore stagione della sua carriera. E’ ormai uno dei punti di forza del Napoli di Spalletti e fino ad ora non ha mai saltato neanche un minuto di partita.

Sembrava che questa estate dovesse lasciare la Campania e fare spazio a Keylor Navas ma, fortunatamente, non è stato così. Uno dei più grandi sostenitori dell’ex Udinese è stato indubbiamente Aurelio De Laurentiis. Disse al portiere friulano “Tu da qui non ti muovi, puntiamo su di te.” I risultati ottenuti fino ad ora da Meret danno ragione alla cifra spesa per lui qualche anno fa.

Alex Meret, per rendimento, ha dimostrato di non essere inferiore a nessuno. I suoi errori in stagione sono stati pochissimi al contrario del più celebrato numero uno della Nazionale, Gianluigi Donnnarumma. Ormai il portiere del Napoli è il secondo della nazionale maggiore. Ma chissà quale sarà il suo futuro.

Non è certo che resti anche il prossimo anno, De Laurentiis proverà ancora a trattenerlo ma attenzione alle offerte che arriveranno dalla Premier League. Arsenal e Tottenham sembrano guardarlo in maniera molto attenta. Riuscirà il patron azzurro a tenere Alex Meret ancora a Napoli?