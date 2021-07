Denis Dosio spopola con il nuovo videoclip e spunta lo spumante colorato…

Musica, ritmo e tante novità nel nuovo videoclip di Denis Dosio (una star dei social). Simpatico. Sempre sorridente. Ciuffo d’ordinanza, guai a chi lo tocca: Dosio, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ora è sulla cresta dell’onda grazie alla sua nuova canzone che sta facendo il giro della Rete, s’intitola: “Fammi sbagliare“. Potrebbe diventare un vero tormentone in questa calda estate. “Sono in ansia per la nuova canzone, soprattutto perché si capirà a chi è riferita..“, aveva scritto Dosio pochi giorni fa. E su YouTube il video, dove il suo primo video ha raggiunto quota 10 milioni di visualizzazioni, continua la scalata. Tra l’altro, nel videoclip si nota un particolare che sembra essere sfuggito a molti: Dosio brinda con lo spumante colorato Aviva, una primizia tutta italiana, nato da una start up e che sta praticamente scalando le classifiche posizionando sul podio di Amazon.

Fammi sbagliare” parla di una storia d’amore giovanile. Sembra che Dosio, al momento a quanto pare single, l’abbia dedicata ad una persona che conosce bene. Forse una ex? Mistero. Non ne parla e non rivela la sua identità.

La sua esperienza tv, nei mesi scorsi, è stata legata al Grande Fratello vip. Una squalifica, però, lo ha messo K.O. E lui, su Twitter, aveva scritto: “Ogni tanto mi piacerebbe sentirmi di essere stato parte di questo GF sapete, anche solo per qualche istante. Volevo essere lì a dare un’abbraccio in distanza a dayane ma okey, capisco. Ho dato tanto a questo programma, e fa male sentirsi escluso, lo fa”. Una vera frecciatina senza filtri. Nemmeno quando è morto il fratello di Dayane Mello, a causa di un terribile incidente stradale, gli è stato permesso di tornare in studio.