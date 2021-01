Derby di Roma, le probabili formazioni: Lazio con Immobile e Caicedo, giallorossi con l’11 tipo

Sarà il derby di Roma ad aprire la 18esima giornata di Serie A, appuntamento questa sera allo stadio Olimpico di Roma ore 20:45. Il match è di fondamentale importanza per entrambe le squadre, con i giallorossi che puntano a consolidare il terzo posto e i biancocelesti a rientrare nella corsa Champions.

Idee chiare per Simone Inzaghi, che si affiderà nuovamente alla coppia Immobile-Caicedo. Ancora out Fares, solo panchina per Lulic. In difesa Luiz Felipe in vantaggio su Patric.

In casa Roma Fonseca tiene d’occhio le condizioni di Smalling, che nell’allenamento della vigilia ha accusato un piccolo problema ma stringerà i denti e scenderà in campo dall’inizio. Confermati Villar in mediana e Pellegrini sulla trequarti. Panchina per Pedro. Le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.