Di Fonsi “Hysaj? Il Napoli ci ha dato un bidone”

Luigi Di Fonsi torna sulla partita tra Napoli e Lazio, parlando anche di Hysaj, ritenuto un pacco dal tifoso

Il Napoli è riuscito a vincere sul finale una partita ostica come quella contro la Lazio. Una partita che ha visto come protagoniste le difese, che si sono esposte fin troppo solo dopo l’ottantesimo minuto. All’Olimpico sembrava poter finire pari – con Pedro che segna a pochi minuti dal novantesimo – ma alla fine i partenopei l’hanno spuntata. Patric protagonista in negativo. Luigi Di Fonsi ne ha per tutti nella sua intervista a “I tirapietre”, parlando perfino di Hysaj.

L’omonimo produttore – tifoso della Lazio – ha difatti parlato a lungo della partita persa in casa contro il Napoli. Sembrava esser un pareggio, ma Fabian Ruiz ha distrutto le certezze di una partita in cui le difese hanno fatto, quasi, bene la guardia.

Le parole di Di Fonsi

“La mia Lazio contro il Napoli non ha sfigurato. Ma gli azzurri sono fuori portata per i biancocelesti. Se giochi con Patric, oppure con il bidone che ci ha rifilato il Napoli, Hysaj, che credeva di giocare con la maglia opposta… c’è poco da fare. Gli azzurri ci hanno rifilato un grande pacco, assurdo. In campo non c’erano ragazzi della Primavera, ma giocatori di esperienza”. Ha detto Di Fonsi.

Il produttore poi rilancia: “Patric è proprio scarso, per non parlare del portiere che ha preso gol da due tiri da trenta metri. Vi prego di andarvi a guardare Torino-Cagliari, la partita l’ha vinta il portiere Cragno. Napoli da scudetto? L’ho detto da tempi non sospetti che sia la favorita, l’Inter sta facendo qualcosa da non credere. Fa di tutto per non vincere. E sta tornando anche la Juventus. Comunque la corazzata di Inzaghi a questo punto doveva guardare il campionato dall’alto. Dopo che non hai vinto con il Genoa, fa paura anche il Bologna di Mihajlovic, non scherziamo”.