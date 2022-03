Michelle Hunziker, vola alle Maldive: quanto costa a notte il resort?

Reduce dall’incredibile successo di Michelle Impossible, Michelle Hunziker ha deciso di volare alle Maldive. Nonostante le soddisfazioni lavorative, la donna sta affrontando un periodo abbastanza difficile. Proprio per questo la conduttrice ha deciso di staccare, concedendosi una vacanza alle Maldive.

VACANZE ALLE MALDIVE – Nelle ultime settimane la Hunziker si è ritrovata al centro del gossip. Ha suscitato abbastanza clamore la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, sposati da 10 anni.

Dato che l’ultimo periodo si è rivelato abbastanza intenso, la 45enne ha deciso di concedersi qualche giorno di relax. Meta della sua vacanza sono state le Maldive, precisamente il resort di lusso sull’atollo di Ari. Si tratta di una struttura molto in voga per i turisti che vengono da tutto il mondo.

Ma quanto costa stare una notte in questo resort? Da quanto dichiarato da Fanpage, una sola notte può venire a costare dai 445 ai 916 euro per una sola persona. Il prezzo, ovviamente, dipende anche dalla scelta della sistemazione.

Infatti si può soggiornare in bungalow con vista sull’oceano, in villette sull’acqua o ville con vasca idromassaggio privata. Ovviamente optando per quest’ultima sistemazione, i costi lievitano notevolmente.

A parlare di questa vacanza è stata proprio Michelle Hunziker, ammettendo di volersi riposare mentalmente e fisicamente dopo quest’ultimo periodo stressante. Nelle sue ultime IG Stories la conduttrice ha affermato: “Sono dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto e riposare un po’ la mia testa”.

Nonostante la vacanza, Michelle ha voluto spendere delle parole sulla grave situazione che attualmente sta vivendo l’Ucraina: “Provo disagio a essere in vacanza, disagio a vivere la mia quotidianità. So perfettamente che non posso cambiare le cose e sento un senso d’impotenza”.