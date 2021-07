Diana Del Bufalo pubblica un video sui social e scoppia suibito la polemica tra gli utenti del web

Ci risiamo con le polemiche! Questa volta è toccato a Diana Del Bufalo l’attrice che ha partecipato ad ”Amici” qualche anno fa come cantante. Stamattina la ragazza ha pubblicato una Ig stories che nel giro di poco tempo è stata criticata.

LA STORIA PUBBLICATA DA DIANA DEL BUFALO – Nel video pubblicato tramite Ig stories, Diana Del Bufalo, ha dichiarato che due uomini le hanno gridato ”abbona” mentre era per strada. La ragazza poi ha dichiarato di apprezzare il catcalling, da lì è scoppiata una grossa polemica.

Le sue parole in merito all’accaduto sono state: “Guidavo ero dentro la macchina, e due uomini, a distanza di cinque minuti prima uno e poi un altro mi hanno urlato. Mi hanno detto ‘Abbella, abbona’, ma in questo stato? Sarà che io sono una delle pochissime donne a cui piace il catcalling, ma siete falsi però, siete falsi” .

LE CRITICHE A DIANA DEL BUFALO PER IL VIDEO PUBBLICATO – Naturalmente subito sono scoppiate le polemiche e questi sono stati solo alcuni dei Tweet pubblicati per criticare le parole dell’attrice: “Che Diana Del Bufalo fosse così era risaputo, la cosa che mi fa incavolare è che questa gente è seguita da milioni di persone e finché le donne saranno le prime a pensarla così non saremo mai in grado di risolvere il problema”.

E ancora: “Mi spiace per la leggerezza con cui ha detto quella frase. Perché quelle sono molestie”. “In pratica lei l’unica donna a cui piace il catcalling. D’altronde è bellissimo avere paura di uscire da sola la sera perché ci sono dei viscidi che mi fischiano”.

“Il catcalling non dovrebbe piacere a nessuna donna, fosse anche solo perché milioni di noi vengono impaurite”. “Incredibile come una donna possa combattere tutti i giorni per spiegare quanto sia aberrante ed incivile il cat calling ma poi arriva Diana Del Bufalo con la sua piattaforma di utenti social e butta tutto nel gabinetto“. Per vedere il video di Diana Del Bufalo e i Tweet clicca qui.