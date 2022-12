Dries Mertens: “Napoli mi manca! Contatti con un altro club di A, ma ho rifiutato”

L’ex attaccante del Napoli, Dries Mertens, ora al Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua ex squadra e di un retroscena circa il possibile passaggio ad un’altra squadra di Serie A, la Salernitana.

“Ammetto, ci sono stati dei contatti: Iervolino aveva capito che volevo mantenere la casa a Napoli e ci ha provato. Devo dire che i granata sono stati bravi ad imbastire il dialogo e sarebbe stato bello approfondire ma c’era un grande problema per me: dopo quella azzurra non avrei mai voluto indossare altre maglie in Serie A. Sarebbe stato strano, non mi andava“.

“De Laurentiis? Ci sentiamo ogni tanto. Lui ha una vita ricchissima di impegni, come al solito. Però so che lui mi segue sempre. Napoli mi manca ma non mi manca, perché ci torno spesso per le vacanze ed è per me una certezza. Qui sto molto bene“.

L’attaccante azzurro è stato quindi contattato dal presidente Iervolino per un possibile arrivo a Salerno, ma il giocatore ha rifiutato.

Dries Mertens ha infine dichiarato sull’addio al Napoli: “Nella vita tutto passa. Restiamo sulla terra per un tempo relativamente breve e dobbiamo essere felici per le cose belle della vita. Io mi sono goduto Napoli per nove anni, questo basta“.