Edoardo Donnamaria, la smentita dopo l’intervista di Francesco Chiofalo: “Non gli ho fatto alcuna domanda”

Nei giorni scorsi a creare non poche polemiche è stata l’intervista che Francesco Chiofalo ha rilasciato a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio e condotta da Giada Di Miceli. Tra le tante dichiarazioni rilasciate dall’ex volto di Temptation Island, a suscitare clamore sono state quelle riguardanti la sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi, e fare anche qualche riferimento a Edoardo Donnamaria, anch’egli ex fidanzato della Fiordelisi ed ex gieffino. Ovviamente non si è fatta attendere la replica del volto di Forum.

“Non gli ho fatto alcuna domanda” – Com’era prevedibile da molti, durante l’intervista radiofonica l’ex Pupo ha nuovamente parlato della sua ex fidanzata. A spiazzare, è stata la rivelazione che Chiofalo ha fatto su Edoardo. Stando a quanto raccontato da Francesco, Donnamaria lo avrebbe contattato per parlare di Antonella e di alcuni atteggiamenti della sua famiglia:

“Lui mi ha scritto commentando la cosa chiedendo “ma perché pure tu hai avuto questo tipo di situazione”. Allora io “sì però fammi la cortesia, cerchiamo di non creare altro astio. Non ho mai avuto niente contro di te, non ho mai commentato male il tuo percorso, ma giustamente essendo comunque ritrovatomi in quella famiglia, essendo stato trattato a calci in faccia letteralmente, non ho un buon ricordo”. Una cosa incondizionata. Mi ha detto di non voler fare altre polemiche e io sì sono assolutamente d’accordo. Sì il dialogo è finito in buona, non è un mio nemico. Abbiamo avuto tutti noi ex le stesse identiche cose, che è una persona falsa, bugiarda, che è finta, la famiglia è insopportabile. Una roba impossibile. No, con lui non ho parlato di quello ma sono sicuro che se ci parlo dirà la stessa roba”.

Ovviamente le parole di Chiofalo hanno fatto scoppiare il caos sul web, spingendo l’ex gieffino ad intervenire. Attraverso il suo account di Twitter, Edoardo Donnamaria ha smentito quanto dichiarato dall’ex volto di Temptation Island:

“Non ho rivolto nessuna domanda a Chiofalo e non parlerò mai in quei termini di una mia ex! ho mandato solo un messaggio dove gli ho chiesto di non associare il mio nome a quello di “altre persone” e di non creare polemiche mettendo in mezzo me e lei. Minc*ia mollatemi”.