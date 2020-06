Elettra Lamborghini con le sorelle, balletto “coordinato” su Tik Tok

Un video di 15 secondi che ritrae Elettra Lamborghini con le sorelle. Non ci è voluto di più a far letteralmente esplodere il web italiano, soprattutto i fan della “regina del twerking”.

DOPO INSTAGRAM, TIK TOK – È sulle note di Laxed (Siren beat), dell’autore BIGPP, che la cantante si esibisce accompagnata dalle sorelline in un ballo molto “coordinato”. O meglio tutto il contrario, da lì l’ironica didascalia allegata al video. «Me and my sisters, coordinazione livello 10».

Un balletto buffo e divertente che, dopo Instagram, segna l’inizio della conquista della piattaforma social Tik Tok da parte di Elettra Lamborghini e le sorelle. Un momento, nonostante la pandemia “passata”, particolarmente felice per lei come si evince dalla ripresa. Il motivo è da attribuire alla sua relazione con il compagno disc jockey, Afrojack.

IL MATRIMONIO SI AVVICINA – Una relazione il cui “tasso” di felicità è alle stelle, soprattutto in vista di un matrimonio sempre più vicino. A tal proposito l’ereditiera della dinastia Lamborghini dichiara: «Il mio migliore amico, Afrojack, mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa. Lui è la persona più dolce e amorevole che ho incontrato nella mia vita e il solo uomo che io posso realmente chiamare UOMO… Ogni giorno penso a quanto sono fortunata per aver incontrato qualcuno con un cuore così grande come ce l’ha lui, lui ancora crede nella famiglia ed è così simile a me… La gente dice: “quando è la persona giusta lo senti” io l’ho sentito fin dall’inizio, così sarà per la vita».

