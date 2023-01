Elisabetta Gregoraci, continua la sua storia con Giulio Fratini: i due sono usciti allo scoperto sui social

Elisabetta Gregoraci è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, nonostante la sua fama in Italia. Tuttavia, nelle ultime ore la showgirl calabrese è uscita finalmente allo scoperto sui social con Giulio Fratini, imprenditore con il quale ha una relazione da mesi.

L’amore con Giulio Fratini e la benedizione di Flavio Briatore

Tempo fa, venne chiesto a Flavio Briatore se fosse felice della nuova relazione della sua ex moglie. L’imprenditore, infatti, rispose in quell’occasione di essere molto contento per lei perché Giulio è conosciuto nell’ambiente e in tanti (compreso lui) pensano sia un bravo ragazzo.

Nonostante la loro storia sia iniziata ormai mesi fa, i due non si sono mai mostrati sui social, hanno sempre desiderato aspettare. Anche quando furono paparazzati mano nella mano, la showgirl decise di non commentare la vicenda sui social ma di mantenere un certo riserbo.

In una recente intervista a Verissimo, Elisabetta confidò a Silvia Toffanin di non voler parlare troppo della sua vita sentimentale. Tuttavia, qualcosa sembrerebbe essere cambiato perché la showgirl sta iniziando a pubblicare timidi contenuti sui social assieme al nuovo compagno.

Fuga d’amore a Dubai e regali preziosi

Nelle scorse ore, Elisabetta ha fatto sapere tramite delle Instagram Stories di aver preso un aereo e volato fino a Dubai per una bella fuga d’amore con il suo Giulio, di 12 anni più giovane. La showgirl, infatti, ha pubblicato delle stories e menzionato il profilo social di Fratini, il quale le ha condivise. Non solo, EliGreg ha mostrato anche un anello con zaffiro blu con la seguente didascalia: “Happy”. La showgirl ha poi menzionato Giulio. Sembrerebbe, dunque, che il giovane imprenditore non badi a spese per la sua amata.