Elisabetta Gregoraci, roseo periodo: a gonfie vele sia il lavoro che l’amore

Elisabetta Gregoraci non smette di essere nel mirino del gossip. Per via di una presunta nuova storia d’amore, la showgirl calabrese finisce sempre nelle note riviste di cronaca rosa.

Recentemente è stata proprio un magazine a fornire nuovi aggiornamenti sulla Gregoraci. Stando a quanto appreso, per l’ex moglie di Flavio Briatore si prospetta un roseo periodo su tutti i fronti.

NUOVI PROGETTI E NUOVA STORIA – Nelle ultime settimane si vocifera che la Gregoraci abbia un nuovo amore, un volto per nulla estraneo nel mondo del gossip. Stando ai rumors, la nuova fiamma dell’ex gieffina sarebbe Giulio Fratini, ex fidanzato di Roberta Morise.

Il settimanale DiPiù ha fornito ulteriori aggiornamenti su questa chiacchierata love-story. Stando a quanto scoperto, la scintilla si sarebbe accesa durante un evento, precisamente l’inaugurazione di un locale. I due,.poi, trascorrerebbero molto tempo al Twiga di Forte dei Marmi, locale di Flavio Briatore.

A fornire inediti dettagli sono anche alcuni amici di Fratini, che hanno rivelato: “Elisabetta e Giulio sembrano davvero in grande sintonia, lui la considera una dea. Con lei è tutto diverso, Fratini vuole una relazione che duri…”.

DiPiù non si è fermato a parlare solo della sfera personale di Elisabetta Gregoraci, ma anche in ambito lavorativo. Dopo aver condotto per la quinta volta il Battiti Live, per Elisabetta si potrebbero aprire le porte della Rai.