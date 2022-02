Elisabetta Gregoraci, smentito il ritorno di fiamma con Briatore: “Mi piacerebbe innamorarmi ancora”

Tra gli ospiti presenti nell’ultima puntata di Verissimo, andato in onda ieri pomeriggio, è stata presente Elisabetta Gregoraci. Questa volta, però, l’ex gieffina è tornata insieme ad un ospite speciale. Al fianco della Gregoraci, infatti, c’è stato il figlio Nathan Falco Briatore, presentandolo per la prima volta in tv.

NESSUN RITORNO DI FIAMMA – Ancora una volta Elisabetta ha deciso di chiarire una volta per tutte l’attuale situazione con il suo ex marito. Negli ultimi tempi, infatti, si è iniziato ad ipotizzare di un possibile ritorno di fiamma tra i due. Nonostante le recenti dichiarazioni rilasciate in alcune interviste, le chiacchiere non si sono spente.

Ai microfoni di Verissimo, la showgirl calabrese ha voluto nuovamente ribadire i suoi rapporti con Briatore: “Nessun ritorno di fiamma. Ci vorrebbero sempre insieme e, in realtà, noi ci stiamo parecchio. Ho festeggiato con lui anche Natale e Capodanno.Tendiamo a passare tanto tempo insieme, perché quando si mette al mondo un figlio è una grande responsabilità e bisogna far sì che i bambini siano sempre sereni”.

Parlando proprio d’amore, la Gregoraci ha ammesso che vorrebbe tornare ad innamorarsi. Su questo argomento la donna ha ammesso: “Sono una persona riservata però nella prossima intervista mi piacerebbe parlare di un fidanzato”.

Attualmente, però, Elisabetta Gregoraci è single. Il cuore della showgirl calabrese è unicamente occupato da Nathan, nato dal lungo matrimonio con Briatore. La Gregoraci si è sempre mostrata complice e legatissima al figlio, tanto da ammettere in studio che: “L’uomo della mia vita resta Nathan”.