Emma Marrone sorpresa a Capri con un uomo misterioso: ecco come stanno davvero le cose

Emma Marrone, cantante salentina e vincitrice di Amici di Maria De Filippi, è una delle artiste italiane più apprezzate nel panorama musicale. Forte, testarda ma anche dolce e sensibile, la donna si dichiara single da anni e ha sempre dichiarato di avere le spalle larghe. In questi giorni, infatti, sta girando una voce sul suo conto, vediamo cosa.

NUOVO AMORE IN VISTA? – La cantante 37enne si è concessa qualche giorno di relax in barca nella meravigliosa Capri. Con lei un gruppetto ristretto di amici, tra i quali Francesco Scognamiglio (stilista di alcuni vip) e Francesca Savini (storica manager). Tuttavia, gli scatti pubblicati dal magazine Gente mostrano un altro componente misterioso del gruppo.

Al terzo giorno di gita in barca, è spuntato un uomo dai capelli corti e biondissimo. Il settimanale Gente, che ha pubblicato le foto, afferma che questo ragazzo la segue ovunque e che hanno molta intimità e complicità. Un sorriso, una chiacchiera e un massaggio, sembrerebbe che i due abbiano un qualcosa di più dell’amicizia. Ma sarà davvero così?

Il team di Emma Marrone però ha dichiarato che attualmente non c’è nessuna storia d’amore in corso. La stessa cantante, infatti, più volte ha ammesso che non avrebbe problemi a mostrare il suo ipotetico fidanzato. “Se fossi fidanzata lo direi senza problemi” ha sempre detto la cantante.

Nessun trucco per aumentare la popolarità, al momento la donna preferisce stare da sola e non ha problemi a mostrarlo. Sempre la cantante, in passato disse: “Se fossi lesbica non avrei alcuna ragione di nasconderlo”. Queste dichiarazioni fecero pensare molto i fan, ma attualmente non esistono prove a supporto di questa tesi.