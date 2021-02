Erasmo Genzini, la fidanzata Federica Esposito: età, carriera, hobby

Negli ultimi anni ad affermarsi nel mondo della recitazione è Erasmo Genzini. Noto soprattutto per Che Dio ci Aiuti, entrato a far parte del cast dalla sesta stagione.

Molto riservato per la quanto riguarda la sua vita fuori dal set, di Erasmo si sa che è felicemente fidanzato con Federica Esposito. Chi è la ragazza che anni fa ha fatto breccia nel cuore dell’attore partenopeo?

CHI È FEDERICA? – Da quanto emerso durante un’intervista, la giovane coppia starebbe insieme da ben 10 anni. Erasmo ha rivelato che si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, accaduto quando lui aveva 20 anni e Federica 16 anni. Della Esposito, l’attore ha ammesso:

“Federica e la recitazione sono i miei due grandi amori, che sono andati di pari passo in questi anni. Quando ricevo un rifiuto, lei mi incoraggia a non mollare e, grazie a lei, ho trovato la forza per andare avanti”.

E se di Erasmo si sa qualcosa, della Esposito si hanno poche informazioni. Classe ’96, della modella 25enne non si conosce la data di nascita. Si è laureata nel 2019 in in Lettere e Culture Moderne presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Nel suo profilo di Instagram, spiccano le foto in cui mostra una delle passione che condivide con Erasmo Genzini: viaggiare.