Erjona, dopo il matrimonio con Dzemaili: “Starei con uno più piccolo? L’età conta poco”

Dopo la fine del suo matrimonio con l’ex calciatore di Napoli e Torino, Blerim Dzemaili, Erjona Sulejmani è tornata a far parlare di sé. Tramite il box delle domande presente su Instagram, la modella ha voluto rispondere alle curiosità dei fan.

“Altri figli in futuro? Assolutamente si” – Nonostante un matrimonio alle spalle, l’ex lady Blerim non dice ‘no’ all’amore. Inoltre, come dimostrato dalle risposte date nelle IG Stories, la modella sognerebbe altri figli.

A chi le ha chiesto come faccia a sorridere sempre, la Sulejmani ha replicato: “Basta vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Qualsiasi cosa accada”. La modella ha inoltre spiegato che ogni singolo giorno è in cerca di un equilibrio giusto per essere serena.

Tra le tante domande poste dai follower, c’è chi le ha chiesto come sta trascorrendo le sue giornate a Fuerteventura. A questa domanda, Erjona non ha voluto nascondere il suo desiderio di maternità:

“Le mie giornate sono suddivise in due parti: la parte fondamentale con mio figlio, condividendo tutti i momenti belli insieme. La seconda lavorando, visto che in tanti chiedete se lavoro qui. Liberi e soli, o in compagnia ma incatenati? Liberi e soli! Perché solo chi sa stare bene con sé stesso, sa stare bene con gli altri. Altri figli in futuro? Assolutamente sì”.

Riguardo l’amore, invece, la modella ha rivelato: “Starei con un uomo un ragazzo più piccolo? La domanda sarebbe se mi piacciono i toy boy? La risposta è sì! L’età conta poco se non c’è una differenza eccessiva”.