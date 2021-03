Eros De Conto rappresenterà l’Italia a Mister Europe 2021

L’Isola di Mayotte sarà il luogo in cui avrà luogo l’edizione 2021/2022 di Mister Europe Euronations, competizione creata ormai 9 anni fa dalla francese Raquel Quesney. Si tratta di un arcipelago di proprietà della Francia situato nell’Oceano Indiano tra il Madagascar e il Mozambico. L’idea è quella di promuovere le bellezze di questa terra, ma soprattutto farle conoscere al mondo intero.

Al concorso di Mister Europe partecipano inizialmente 52 nazioni, delle quali verranno scelti 24 partecipanti, ma solo 12 potranno accedere alla fase finale che si terrà a Mayotte. Durante il programma verranno utilizzati strumenti all’avanguardia per realizzare le riprese, tra cui droni, immagini in 4K e slow motion.

I partecipanti saranno ovviamente di diverse nazioni europee, perciò pur parlando lingue diverse, dovranno presto riuscire a interagire tra di loro e anche attraverso le dinamiche relazionali che si creeranno tra di loro, lo spettacolo è più che garantito. Il pizzico di rivalità che ci sarà tra di loro per via della competizione, renderà il tutto ancora più interessante.

Il programma dell’evento si svolgerà in due fasi: inizialmente ci sarà un programma televisivo in 7 episodi da 26 minuti l’uno e infine, ci sarà una gala finale per raccontare la vita dei partecipanti con il format di una “docu soap”. I concorrenti dovranno affrontare varie prove: sportive, culturali e anche gastronomiche. Le trasmissioni verranno trasmesse sui maggiori canali europei e mondiali.

Ogni rappresentante nazionale viene scelto tramite una votazione via web sia dal sito ufficiale che dai social network della competizione. L’italiano che parteciperà per la prima volta alla competizione è Eros de Conto, originario di Treviso. Il ventisettenne è alto 1.84m e la sua principale ambizione è quella di entrare nel mondo dello spettacolo: Mister Europe sarà il suo trampolino di lancio.

Per poter votare il proprio partecipante preferito, si potrà andare sia sul sito ufficiale che sui social network della competizione. Per votare, però, il pubblico dovrà essere amico del candidato o follower dei suoi account ufficiali (di Mister Europe). I passi sono semplici: seguire le pagine social di Mister Europe, mettere like al post del candidato, votare sul sito ufficiale: https://mister-europe-euronations.eu/en/contact