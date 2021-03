Live – Non è La D’Urso, dichiarazioni di Pietro Delle Piane: la società Fascino si rivolge ai legali

Ieri sera è andato in onda il consueto appuntamento con Live – Non è la D’Urso, che a quanto pare si prepara a chiudere i battenti. Uno degli ospiti della serata è stato Pietro Delle Piane, ex compagno di Antonella Elia conosciuto all’interno dei programmi Mediaset. Le dichiarazioni dell’uomo di ieri sera hanno alzato un polverone mediatico, vediamo cosa è successo.

PIETRO DELLE PIANE A TEMPTATION ISLAND – L’uomo partecipò assieme ad Antonella Elia nell’ultima edizione di Temptation Island. I due, data la natura del loro carattere, si scontrarono parecchio e pare che Pietro baciò una single del villaggio. Questo portò alla rottura della coppia. Inoltre, durante il Grande Fratello Vip, la Elia confessò di aver lasciato Pietro Delle Piane ma di essere ancora innamorata di lui.

LE DICHIARAZIONI A LIVE – Durante l’ospitata a Live – Non è La D’Urso, Pietro ha fatto delle dichiarazioni molto forti nei confronti della trasmissione. L’uomo ha svelato di aver recitato una parte poiché è tutto finto, nulla è reale nella trasmissione. Questo ha gettato nell’ombra il programma ideato da Maria De Filippi.

LA REAZIONE DI FASCINO – La società Fascino PGT, tramite un comunicato, ha fatto sapere di essersi mossa legalmente contro queste dichiarazioni di Pietro Delle Piane. La società si è detta dispiaciuta di aver coinvolto i legali ma è stato un atto dovuto nei confronti del programma, di chi ci lavora dietro e dei telespettatori. Chissà come reagirà Pietro Delle Piane a questo punto.

“La Società Fascino PGT, apprese le dichiarazioni rese dal Sig. Pietro Delle Piane in merito alla Sua partecipazione a “Temptation Island” nel corso della trasmissione “Live non è la D’urso“, andata in onda ieri 14 marzo 2021 e dal seguente contenuto: ”E’ uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo”, contesta fermamente la veridicità di tale grave esternazione che mette in dubbio l’autenticità del programma “Temptation Island”. La Fascino PGT informa quindi, di aver dato mandato ai propri legali al fine di tutelare l’immagine ed il buon nome della società stessa.

La società Fascino si dichiara dispiaciuta nel dover dare mandato ai propri legali nei confronti del signor Pietro Delle Piane ma lo ritiene necessario a difesa del proprio lavoro e nel sacrosanto rispetto del numeroso pubblico che segue il programma. Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia” si legge nel comunicato.