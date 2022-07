Fabrizio Corona, duro attacco a Ilary Blasi: “Le sue dichiarazioni sono fuori luogo”

A distanza di ore dal comunicato in cui si conferma la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, Fabrizio Corona si è scagliato duramente contro la conduttrice. Attraverso i social, l’ex re dei Paparazzi ha criticato quando detto dalla Blasi nel suo annuncio.

“Le sue parole sono state fuori luogo” – Come dimostrato durante il Grande Fratello del 2018, tra Ilary e Fabrizio non scorre buon sangue. A distanza di anni da quanto accaduto in televisione, l’ex marito di Nina Moric è tornato all’attacco.

Ad essere criticato, non solo da Corona, è stato il comportamento assunto dalla Blasy diversi mesi fa. Alle prime voci di una rottura tra lei e l’ex Capitano della Roma, la conduttrice aveva subito smentito. Nelle interviste, infatti, l’ex letterina non ha mai accennato alcuna crisi con l’oramai ex marito.

Davanti questo atteggiamento, Fabrizio Corona ha deciso di dire la sua. Attraverso le IG Stories, l’uomo ha dichiarato:

“Le dichiarazioni di Ilary Blasi sono come sempre fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per 20 anni”.

In una successione storia su Instagram, l’uomo si è poi rivolto ai paparazzi, incoraggiandoli a continuare il loro lavoro:

“Forza fate il vostro lavoro, io ho smesso. Foto di lui con Noemi, di lei col giovane, di loro con i figli etc non speculate, guadagnate facendo il vostro lavoro alimentando la macchina come da prassi, chi decide di far parte di questo mondo e godere dei vantaggi deve assolutamente accettare anche e soprattutto il rovescio della medaglia. Spiace veramente per i figli che non c’entrano niente, ma la decisione di esporli sempre è stata la loro”.