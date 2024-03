Family day aziendale: di che cosa si tratta e quali vantaggi può portare alla tua impresa

Il Family Day aziendale è un evento o un giorno designato da un’azienda per riunire i dipendenti e le loro famiglie in un contesto sociale e ricreativo. Si tratta di un’opportunità per i dipendenti di trascorrere del tempo di qualità con i propri cari, promuovendo al contempo un senso di cameratismo e di unità all’interno dell’organizzazione.

Le Giornate della Famiglia, così definite in italiano, prevedono in genere varie attività, come giochi, spettacoli, cibo e intrattenimento, i quali si rivolgono sia ai bambini sia agli adulti. E le imprese ingaggiano l’animazione per bambini e famiglie durante un evento aziendale. Questo concetto si è evoluto nel corso degli anni ed è diventato parte integrante delle moderne pratiche aziendali estere. Anche l’Italia, negli ultimi tre anni, ha visto un importante incremento di questa tipologia di evento.

Si tratta di un’opportunità per allargare i confini familiari e introdurli nel mondo del lavoro. I bambini, soprattutto, hanno la possibilità di comprendere ciò che fanno i genitori quando non sono a casa. L’espediente è utile per responsabilizzare i più piccoli e dare una sferzata di autorità ai ruoli genitoriali, dimostrando ai figli le responsabilità che travalicano il contesto familiare.

Come nasce il Family Day aziendale?

Il concetto di Family Day in ambito aziendale può essere fatto risalire all’inizio del XX secolo. In quel periodo, le aziende hanno iniziato a riconoscere l’importanza dell’equilibrio tra lavoro e vita privata (il concetto di work-life balance) e l’impatto positivo che può avere sul morale e sulla produttività dei dipendenti.

Di conseguenza, le organizzazioni hanno iniziato a implementare politiche e iniziative per sostenere la vita personale dei propri dipendenti. La Giornata della famiglia è nata come una di queste iniziative, offrendo ai dipendenti l’opportunità di entrare in contatto con le proprie famiglie al di fuori dell’ambiente casalingo.

Nel corso degli anni, il concetto di Family Day aziendale si è evoluto per rispondere alle mutate esigenze e aspettative dei dipendenti. Inizialmente, questi eventi erano spesso semplici riunioni tenute all’interno della sede aziendale, laddove veniva presentati i dipendenti e le famiglie e si illustravano le metodologie di lavoro applicate.

Tuttavia, quando le aziende sono diventate più grandi e più diversificate, i Family Day hanno iniziato ad assumere una forma più elaborata. Hanno iniziato a essere organizzate in luoghi esterni, come parchi di divertimento o centri ricreativi, per offrire un’esperienza più coinvolgente e piacevole ai dipendenti e alle loro famiglie.

Perché organizzare un evento di questo tipo?

Nelle pratiche aziendali, la Giornata della famiglia riveste un’importanza significativa, poiché funge da strumento per il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti. Organizzando questi eventi, le aziende dimostrano il loro impegno per il benessere dei dipendenti al di là del luogo di lavoro, andando a rafforzare il senso di appartenenza e di lealtà.

Accrescendo di valore, i dipendenti percepiscono una maggiore soddisfazione e motivazione sul lavoro. Di contro, offre ai familiari l’opportunità di assistere in prima persona alla cultura del luogo di lavoro e di comprendere meglio la vita professionale del proprio caro, nonché le responsabilità a cui è quotidianamente assoggettato.

In più, la Giornata della famiglia promuove anche l’integrazione tra lavoro e vita privata, sempre più una priorità tra i dipendenti. In un ambiente di lavoro frenetico ed esigente come quello odierno. Perciò, organizzando le Family Day aziendali si incoraggiano i dipendenti a dare priorità alla loro vita personale e a creare ricordi duraturi con le loro famiglie, andando ad aumentare la produttività e a ridurre i livelli di stress.

Infine, la Giornata della famiglia favorisce il rafforzamento delle relazioni tra colleghi. Permette ai dipendenti di interagire tra loro in un ambiente più rilassato e informale, rafforzando le dinamiche di squadra e promuovendo la collaborazione.

Suggerimenti per la realizzazione di un indimenticabile Giornata della famiglia: il parere degli esperti Filippo Chiadò Puli e Luca Vincent Pecora

“Organizzare un Family Day aziendale che rimanga impresso nella memoria richiede visione strategica, inventiva e un’efficace gestione degli eventi.

Il punto di partenza è la definizione degli scopi dell’incontro: si mira forse a rafforzare il morale aziendale, incrementare il sentimento di appartenenza, o semplicemente fornire un’occasione di distensione e coesione per i collaboratori e le loro famiglie?

Identificare chiaramente gli obiettivi è essenziale; a seguito, la scelta delle attività assume un ruolo determinante. Dovremmo accontentarci di proporre ai più piccoli l’attività di disegnare, rappresentando magari in modo monotono la vita in azienda? Certamente, se desideriamo che la noia sia il leitmotiv del nostro evento, potrebbe sembrare una scelta appropriata per illustrare la nostra realtà in maniera obsoleta!” le parole di Filippo Chiadò Puli, CEO della Wow srl, proprietaria del brand leader di settore Circowow.

Questo invece il prezioso punto di vista di Luca Vincent Pecora, co-fondatore del brand Festa del Mattoncino ed esperto di settore nell’ambito dei Family Day Aziendali, che prosegue nel ragionamento del collega:

“Preferire opzioni coinvolgenti, piacevoli e adatte a partecipanti di ogni età assicurerà l’entusiasmo generale e contribuirà a creare memorie positive durature.

L’aggiunta di elementi di novità, come l’impiego di tecnologie avanzate in attività interattive o l’introduzione di argomenti significativi quali sostenibilità e consapevolezza ambientale mediante iniziative formative, può elevare significativamente il valore dell’esperienza.

Anche la selezione del luogo è cruciale per il successo dell’evento. È fondamentale che sia facilmente raggiungibile da tutti i partecipanti e dotato delle necessarie infrastrutture per le varie attività pianificate. Incorporare momenti di team building che enfatizzano la leadership attiva può inoltre stimolare la creazione di legami solidi tra i colleghi, al di là del contesto professionale.

La comunicazione, sia interna che esterna, gioca un ruolo non meno essenziale. Comunicare in anticipo ai dipendenti i dettagli dell’evento e il programma della giornata favorisce la generazione di aspettativa e coinvolgimento. Sfruttare vari canali di comunicazione, inclusi i social media e le piattaforme aziendali, garantisce che le informazioni raggiungano efficacemente tutti i destinatari. La promozione dell’iniziativa dovrebbe riflettere lo spirito della cultura aziendale, attirando l’interesse con un’anticipazione delle attività proposte.” conclude Pecora.

Organizzare un Family Day Aziendale: fase d’età, catering e l’importanza del ricordo

Si definisce un programma scegliendo innanzitutto una data per l’evento, la quale dovrebbe coincidere con un giorno in cui la maggior parte dei dipendenti è disponibile e può portare le proprie famiglie.

Poi, vanno considerate le fasce d’età dei partecipanti, così da offrire una soluzione adatta a tutti. Per esempio, si possono programmare dei giochi, della pittura, degli spettacoli dal vivo, dei gonfiabili e un servizio di animazione. Senza dimenticare di inserire delle visite agli uffici per consentire alle famiglie di dare un’occhiata a ciò che i loro cari svolgono nel quotidiano.

Il cibo e il rinfresco sono un altro aspetto cruciale per il successo di una giornata in famiglia. Perciò, sarebbe indicato assumere un servizio di catering o di organizzare degli stand gastronomici che offrano una varietà di opzioni per soddisfare i diversi gusti e le diverse esigenze alimentari.

E per concludere, vanno immortalati i momenti della giornata. Le foto potranno poi essere condivise con i dipendenti per ricordare la giornata divertente trascorsa con le loro famiglie al lavoro al fine di mantenere vivo il ricordo della giornata.