Fariba Tehrani, sfogo contro la figlia Giulia Salemi: “Mi fai questo post infelice”

In queste ore, Fariba Tehrani e Giulia Salemi sono balzate al centro del gossip a causa di una piccola discussione. La mamma dell’influencer e modella italo-persiana, infatti, ha sbottato duramente contro la figlia su Instagram, vediamo cosa è successo.

I fan Prelemi attaccano Fariba

Durante una diretta, la donna ha parlato del rapporto tra sua figlia e Pierpaolo Pretelli e i futuri progetti di suo genero. Tuttavia, i fan della coppia Prelemi l’hanno accusata di essere troppo invadente e di parlare molto. A quel punto, Fariba ha sbottato contro una fan che l’aveva criticata pesantemente: “Sei pazzo, state facendo un caso di stato per una mia semplice difesa ai due ragazzi. Fatevi i cavoli vostri. Altrimenti il karma vi fulminerà, e adesso basta. Non vi leggerò più perché non lo meritate. E ricordate del karma, perché il karma esiste”.

La battuta di Giulia Salemi e la risposta della Tehrani

Ieri una fan ha chiesto a Giulia come comportarsi con le persone troppo invadenti. Scherzando, l’influencer ha risposto taggando la madre: “Un parente invadente? Lo chiedi alla persona sbagliata ahahaha. Scherzo, mamma tvb”. Tuttavia, Fariba non l’ha presa bene per niente perché ha pubblicato un post su Instagram molto duro, sebbene poi l’abbia cancellato forse per pentimento.

Fariba si è così offesa che probabilmente non è andata nemmeno a trovare la figlia: “Mi preghi insistendo di venire a casa tua e poi mi fai questo post infelice. Mi ero organizzata per venire domani, ma a questo punto non vengo più. Tu a volte hai messo sulle tue storie Instagram alcune nostre conversazioni private e tutti a ridere prendendola con molta simpatia.

Però quando io in una mia diretta rispondo in modo innocente difendendo il nostro tesoro Pierpaolo, alcuni ignoranti mi attaccano come se avessi svelato un segreto della CIA. E tu reagisci pubblicando certe cose. E non dire che ti avrei dovuto scrivere in privato, perché pure tu non hai rispettato me tante volte mettendo la mia voce in pubblico”.