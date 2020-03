Federica Calemme, carriera e vita privata della “professoressa” de L’Eredità

Flavio Insinna può vantarsi di essere affiancato da 4 bellissime “professoresse” nella conduzione del programma della Rai, “L’Eredità”. Daisy Mancini, modella di 25 anni proveniente da Aosta, Sara Arfaoui, 24 anni di origini tunisine, e Ginevra Pisani, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”. Ma colei che ha colpito maggiormente il pubblico è la quarta. Si chiama Federica Calemme.

UNA BELLEZZA INCANTEVOLE – Una pelle di color ambra, capelli nerissimi e un fisico da togliere il fiato. Non c’è da sorprendersi se la giovane 24enne ha incantato il pubblico italiano. Classe 1996 e di origine napoletane, Fedrica Calemme è nata e cresciuta a Casalnuovo. Alta 1 metro e 70, la sua più grande passione è la moda. Ragion per cui parte per Roma, dove trova pane per i suoi denti.

INLFLUENCER DI SUCCESSO E PASSATO DA MISS ITALIA – Prima di diventare “professoressa” per la Rai, la si puà definire una influencer di successo. Infatti ha un enorme seguito sui social, specialmente su Instagram dove cumula ben 80 mila followers. Ma in passato ha anche partecipato ad una edizione di Miss Italia. Accadde nel 2017 quando vinse la fascia di Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Ha inoltre partecipato a “Ciao Darwin” per un paio di puntate ed è entrata nel cast di “Stasera tutto è possibile”.

VITA PRIVATA – Purtroppo non si sa molto della sua vita privata, essendo lei particolarmente riservata. Infatti utilizza i suoi profili social solo per pubblicare le sue foto. Scatti incredibili che mettono in rilievo il suo stupendo fascino.