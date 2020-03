Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: amicizia o qualcosa di più?

È passato molto tempo ormai dalla rottura definitiva tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, ex protagonisti di Uomini e Donne. Tuttavia di definitivo non c’è mai stato nulla, poiché i ragazzi continuano a frequentarsi facendo impazzire i fan.

NILUFAR E GIORDANO: LONTANI MA NON TROPPO – Le voci su di loro sono tantissime, l’ultima su un ipotetico flirt tra Giordano e Vittoria Deganello, ex di Mattia Marciano. In quell’occasione i fan impazzirono a causa dell’interesse delle due ragazze nei confronti degli stessi ragazzi. Che casualità! Tuttavia, pare che tra i due non ci sia stato altro, merito di Nilufar?

IN CHE RAPPORTI SONO NILUFAR E GIORDANO? – Molto spesso i due hanno dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti, nonostante la rottura. Nilufar, una volta, andò addirittura a trovare la famiglia di Giordano. In questi giorni alcuni fan le hanno chiesto come fossero i suoi rapporti con Giordano e la modella Italo-persiana ha ben pensato di pubblicare un simpatico video del deejay che mostra la linguaccia. Il dubbio sul loro rapporto comunque resta: è possibile siano solo amici?