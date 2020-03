Finalmente si gioca! Juventus e Inter pronte a sfidarsi per lo Scudetto

A tre settimane dall’ultimo incontro è tempo per l’Inter di ritrovare finalmente l’erbetta del terreno di gioco e sfidare i campioni d’Italia uscenti nel big match dell’Allianz Stadium. Una sfida attesa dall’inizio del girone di ritorno e che finalmente andrà in scena questa domenica alle 20,45. Il match vedrà le squadre scontrarsi senza la presenza del pubblico sugli spalti e con diversi dubbi di formazione per entrambi gli allenatori.

L’Inter, dopo due turni di stop ha visto la Lazio superarla in classifica e quindi distanziarla di ben 8 punti. E’ vero che si sono ben due gare da recuperare ma Conte dovrà essere molto attento ad evitare che il gap si possa dilatare ulteriormente. Contro la Juventus, il salentino dovrà pensare a qualcosa per sorprendere i bianconeri nel loro stesso fortino in cui quest’anno non hanno ancora mai perso.

Ecco chi giocherà

Buone notizie dall’infermeria. Handanovic è finalmente recuperato. La frattura alla mano è ufficialmente alle spalle e il giocatore potrà ritornare a difendere la porta dai famigerati attacchi juventini. Davanti a lui la solita difesa a tre con Skriniar e De Vrij assoluti protagonisti. L’ultimo posto disponibile in formazione se lo contenderanno Godin, Bastoni e D’Ambrosio.

A centrocampo, per sparigliare le carte, Conte potrebbe decidere di puntare sul danese Eriksen dal primo minuto. Qualora le garanzie dell’ex Tottenham non siano reputate sufficienti dal salentino, allora si andrà incontro ad una mediana con Brozovic, Barella e Vecino coadiuvati da Young e Candreva sugli esterni.

IN avanti davvero pochi dubbi per Antonio Conte. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez ritorneranno a guidare il reparto avanzato nerazzurro sperando di riuscire a fare breccia nelle maglie della difesa bianconera. Si accomoderanno in panchina sia Sanchez che Esposito, per loro il match sarà esclusivamente da seguire a bordocampo, salvo imprevisti dell’ultim’ora o eventuali scelte tecniche dettate dal momento.