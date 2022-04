Federica Nargi, rimandate le nozze con Alessandro Matri: l’inaspettato rumors

Dopo la proposta avvenuto lo scorso autunno, la cronaca rosa attendeva il matrimonio tra Federica Nargi e Alessandro Matri. Secondo una fonte vicina alla coppia, le nozze sarebbero state rimandate.

MATRIMONIO RIMANDATO – Dopo quasi 13 anni d’amore e due figlie bellissime, Federica ed Alessandro si sarebbero dovuti sposare a giugno. Il luogo scelto per celebrare le nozze era Formentera, la loro meta preferita per le vacanze estive.

Stando a quanto rivelato al settimanale Diva e Donna, sarebbero cambiati i piani per l’ex velina di Striscia la Notizia e l’ex calciatore. A spifferare l’inaspettato scoop è un amico vicino alla coppia che, però, non ha rivelato il motivo dietro tale decisione.

Dopo l’inaspettato scoop, non è ancora giunto alcuna conferma da parte dei due diretti interessati. Non c’è, quindi, nessuna smentita o conferma ufficiale. In passato la Nargi non ha mai fatto mistero del suo desiderio di convolare a nozze con Alessandro, il cui amore non ha mai vacillato.

Attualmente Federica è in Egitto, a Sharm el Sheik, con le figlie Sofia e Beatrice (5 e 3 anni), in vacanza. Alessandro è invece rimasto in Italia, probabilmente a causa del lavoro. Dopo il suo addio come calciatore, Matri è entrato a far parte di DAZN. Nonostante ciò, l’obiettivo dell’uomo è diventare allenatore.