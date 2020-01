Federico Rossi rivela di non aver rispettato una promessa fatta a Paola Di Benedetto

Federico Rossi è tornato a parlare della sua fidanzata Paola di Benedetto. Ha dichiarato di non aver mantenuto una promessa che le è stata fatta prima dell’ingresso della casa più spiata d’Italia. Ma di cosa si tratta?

FEDERICO ROSSI: LA PROMESSA NON MANTENUTA – Prima che Paola di Benedetto entrasse nella casa del Gf Vip pare che Federico le avesse promesso di non commentare in alcun modo quanto sarebbe successo in trasmissione. Invece quando Antonio Zequilo aveva criticato la fidanzata, infatti, Federico Rossi si era scagliato contro quest’ultimo. Quando lei ha saputo quanto detto da Federico è rimasta stupita ma non ha fatto alcun tipo di problema, dunque le cose tra i due continuano ad andare a gonfie vele.

FEDERICO ROSSI E PAOLA DI BENEDETTO: SEMPRE PIÙ FELICI INSIEME – Pare che i due al momento siano sempre più felici insieme. Infatti quando Paola ha pianto poichè le mancava il fidanzato lui le ha fatto una dedica nella quale sperava che lei potesse vivere al meglio quest’esperienza per poi tornare da lui prestissimo. A voi piacciono come coppia?