Fedez, frecciatina social a Chiara Ferragni? “Rivoglio indietro la mia vita”

A distanza di settimane da quando sono iniziate a circolare voci sulla presunta crisi tra lei e Fedez, Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio. Intervistata a Che tempo che fa, l’imprenditrice digitale ha confermato gli ultimi rumor, senza però scendere nei particolari di questa crisi matrimoniale.

Dopo le dichiarazioni della moglie, anche il noto rapper ha deciso di esprimersi al riguardo. Recentemente, infatti, Federico ha pubblicato una storia dii Instagram che sembrerebbe riferirsi proprio all’influencer e alla loro crisi.

“Rivoglio indietro la mia vita” – A non sfuggire all’occhio attento del popolo del web è stata una recente IG Story condivisa da Fedez. Il cantante ha voluto postare la strofa di Sembra semplice, una canzone con il featuring di J-Ax presente nell’album Brainwash – L’arte di accontentare.

Nel dettaglio, la strofa in questione recita: “Finisce sempre bene, altrimenti non è finita. Me l’hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita”.

In molti hanno visto questa IG Story di Fedez come un messaggio rivolto a Chiara Ferragni. Per gli utenti, infatti, il conduttore di Muschio Selvaggio è intenzionato a voler salvare il suo matrimonio, a “voler indietro la sua vita”. Queste sono ovviamente teorie dei fan che sperano che tra l’amata coppia torni il sereno.