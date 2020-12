Fedez, la critica di Fanpage: “Se volete fare della carità, fatela, ma non così”

Nelle ultime ore a suscitare clamore sul web è stato il recente gesto compiuto dal noto rapper Fedez, all’anagrafe Federico Lucia. L’accaduto non è affatto passato inosservato, ricevendo i consensi e i complimenti di quanto avvenuto. C’è stato però chi ha voluto dire la sua, criticando il modo in cui ha agito il rapper, tra questi anche il giornale online FanPage.

DONATI 5000 EURO – Come si è visto nell’arco di questo difficile anno, Federico e la moglie Chiara Ferragni hanno voluto dare il loro contributo con varie iniziative benefiche. Anche questa volta l’ex giudice di XFactor ha deciso di compiere l’ennesimo gesto di solidarietà, raccogliendo 5000 euro per poi distribuirli a cinque lavoratori di diverse categorie.

A spiegare ciò che è accaduto è lo stesso cantante tramite le IG Stories: “Il denaro è stato donato dai miei follower sul canale Twitch, hanno deciso loro le categorie sociali cui volevamo dare un sostegno, quelle che più stanno pagando gli effetti della crisi dovuta all’emergenza coronavirus. Ci abbiamo messo tre ore a trovare le persone giuste ma è stato bello”

LA CRITICA DI FANPAGE – Nonostante i tanti complimenti ricevuti, c’è stato chi ha criticato aspramente Fedez, tra questi c’è stato FanPage. Il noto portale online ha infatti commentato negativamente il modo in cui ha agito il marito della Ferragni, ossia il fatto di aver ripreso il tutto con la telecamera:

“Una specie di safari umano in stile fantozziano, in diretta su tutti i social, a favore di telecamera. Mostrarsi, conta solo quello, in questa era del Narcisismo. Mostrarsi e riprendersi e trasmettersi mentre si fa la carità e crearsi un ritorno. E vale tutto, o quasi”.

La decisione di documentare il suo viaggio per le vie di Milano, donando i soldi ai cinque lavoratori, non è stata quindi ben vista. Dietro ciò, infatti, si potrebbe ipotizzare che ci sia una ricerca di visibilità, di aumento dei consensi. Infatti, FanPage ha spiegato: “Caro Fedez, cara Chiara, se volete fare del bene, fatelo, se volete fare della carità, fatela, ma non sventolatela così. Perché uno poi pensa che non sia proprio tutta sincera questa voglia di bontà, che una volta capito il meccanismo, con pochi spiccioli, vi facciate una gran pubblicità sulla pelle di chi 1000 euro di carità cash, in realtà, non ve li ha neanche chiesti”.