Napoli, suggestione Zidane e il possibile approdo in Campania di alcuni suoi fedelissimi del Real Madrid

L’edizione di Repubblica ha rivelato che tra i quaranta nomi nella lista di Aurelio De Laurentiis è presente anche Zinedine Zidane. L’ex allenatore del Real Madrid è ora senza squadra e vorrebbe ritornare in Italia per riprendere la sua carriera d’allenatore. Dopo la vittoria della tre Champions League con i blancos, il mister non ha avuto altri successi degni di nota.

Molti si domandano come sarebbe il Napoli dell’allenatore francese. Sicuramente una formazione più internazionale, ma che si baserà principalmente sui calciatori già presenti in squadra. Ovviamente, Zidane chiederà l’acquisto di qualche top player di livello internazionale così da cercare di arrivare in fondo dalla UEFA Champions League.

Diversi sarebbero i profili del Real Madrid che potrebbero approdare in Campania, giocatori esperti con grande potenziale. Il profilo di maggior interesse è quello di Dani Ceballos, ma anche Mariano Diaz e Nacho Fernandez sono giocatori fedeli dell’ex allenatore dei blancos. Inoltre, ci sarebbe la suggestione Isco il quale è attualmente svincolato e che potrebbe arrivare a costo zero. Infine, uno dei fedelissimi di Zidane è senza dubbio Lucas Vazquez. Punto centrale, per il mister, sarà la conferma di Kim.

Questo, quindi, potrebbe essere il Napoli di Zinedine Zidane: (4-3-3): Meret, Rrahmani, Kim, Di Lorenzo, Olivera, Lobotka, Anguissa, Dani Ceballos, Kvara, Lucas Vazquez, Osimhen.