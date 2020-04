Feltri: “Il Nord vuole lavorare, non suonare il mandolino”. Arriva la replica di Francesco Borrelli

In questi giorni difficili di quarantena e di crisi sanitaria ed economica, l’Italia, anziché unirsi, si spacca sempre più in due. Nord contro Sud in un campanilismo ingiustificato che fomenta odio e razzismo.

A far parlare di sé, nello specifico, sono state ultimamente delle uscite razziste vergognose da parte di Feltri e Senaldi ai danni del Sud Italia. Ai due, non nuovi ad atti simili, ha risposto prontamente tramite il proprio profilo Facebook l’assessore Francesco Emilio Borrelli, giornalista e Consigliere Regionale della Campania. Ecco dunque le sue parole.

“”Le parole diffuse pubblicamente da Feltri in un editoriale e Senaldi in Tv fanno rabbrividire. Hanno dichiarato che il Nord “vuole riaprire per lavorare, non suonare il mandolino” e che “il Sud non si pone il problema perché non ha aziende”.

Affermazioni di una gravità inaudita, che denotano un razzismo e cialtronismo estremo, oltre ad essere insensate e prive di alcun fondamento. Gente come loro camminerebbe sui cadaveri pur di far soldi. Solo la Lombardia ha il 94% dei nuovi malati da Covid in Italia, hanno infettato una nazione a causa di politiche irresponsabili.

E questa gente, invece di chiedere scusa, si sente in diritto di dare lezioni a chi, come le regioni del sud, ha impedito il dilagare del virus e dei morti. Pensassero alle loro colpe, agli errori fatti, prendessero esempio dalla Campania, che sta svolgendo un lavoro egregio, piuttosto che diffamare gratuitamente il mezzogiorno d’Italia come fanno da settimane per nascondere la propria incapacità”.

E’ quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e il conduttore radiofonico Gianni Simioli in merito alle ennesime affermazioni discriminatorie di Feltri e Senaldi.”