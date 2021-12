Ferragnez, in strada dopo la scossa di terremoto in Lombardia: “Che paura, raga”

Tra i vip che hanno commentato quanto accaduto nella giornata di oggi, ci sono stati anche i Ferragnez. Questa mattina c’è stata una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro nella provincia di Bergamo. La scossa è stata percepita anche nel milanese e nelle zone di Monza, Brianza e Pavia. Visto quanto accaduto, Chiara Ferragni e Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, hanno voluto aggiornare i follower attraverso delle IG Stories.

“Che paura raga” – Percepita la forte scossa, in molti si sono riversati in strada timorosi di quanto accaduto. Tra questi ci sono stati anche i Ferragnez che, ovviamente, hanno voluto rassicurare i fan e documentare quanto accaduto pochi minuti prima.

Una volta sotto casa, nel Bosco Verticale, Fedez ha condiviso una IG Story insieme alla moglie. Nel breve video il rapper ha mostrato la notizia riguardo la scossa di terremoto, aggiungendo con ironia: “Oh mio Dio, ma sta parlando di noi”. Accanto a lui, l’imprenditrice digitale ha aggiunto: “Che paura raga”.

“Un’ansia pazzesca” – Una volta tornata a casa, la Ferragni è tornata ad aggiornare i fan. La donna, infatti, ha raccontato ai suoi tantissimi follower ciò che è successo prima e durante la forte scossa di terremoto avvenuta in Lombardia.

Ancora turbata da quanto accaduto in mattinata, Chiara ha raccontato: “Ero con Fedez stavo per farmi un caffè ho sentito questa mega scossa, siamo corsi giù con il cane in braccio per le scale, i bimbi erano dai nonni. Un’ansia pazzesca“.

Per vedere il video della IG Stories della coppia, clicca qui.