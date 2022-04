Folta coda per Bremer

Per Bremer del Torino mezza Serie A pronta a pagare. Il difensore brasiliano è in netta crescita e potrebbe finire in una big la prossima estate

Tante squadre sono pronte a darsi battaglia per accaparrarsi le prestazioni di Bremer del Torino. Il difensore granata è in netta crescita e sta dimostrando di poter stare in una squadra di alta classifica.

Su di lui Inter, Juventus, Napoli e Milan. Al momento i nerazzurri sono in vantaggio ma le contendenti sono agguerritissime. Il calciatore brasiliano sarà una pedina importante del prossimo mercato e tutti lo vogliono.

Uscite difensive e voglia di ricambi

La squadra che sembra più lontana da Bremer è il Milan. I rossoneri perderanno Romagnoli e avranno bisogno di un nuovo difensore. Non sembrerebbe essere, però, Bremer. A quanto pare il Milan sarebbe vicino a chiudere per Sven Botman.

L’Inter appare come quella più vicina al brasiliano. De Vrij dovrebbe fare i bagagli in estate e serve qualcuno che possa sostituirlo almeno numericamente. Non è il caso di Bremer, che offre prestazioni altisonanti.

Il Napoli potrebbe tentare solo se dovesse partire Koulibaly, ma appare improbabile che si butteranno su Bremer. ADL non sembra intenzionato a spese folli, visto anche che per il brasiliano serviranno almeno 25-30 milioni. Cifre che il Napoli non vorrebbe spendere.

La Juventus, invece, potrebbe lanciarsi a capofitto sul giocatore solo se dovesse uscire De Ligt. Al momento i bianconeri appaiono come in netto svantaggio, specialmente perché Cairo non vorrebbe vendere uno dei suoi gioielli proprio a loro. Sopratutto dopo quello che è successo a Gennaio per Gatti.