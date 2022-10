FRANCESCA MICHIELIN – “SUONO DI SABATO AL MOSSO” 6 incontri musicali di sabato a Milano

Al via il 29 ottobre SUONO DI SABATO AL MOSSO, la nuova rassegna live di FRANCESCA MICHIELIN che torna a Milano con 6 incontri musicali, diversi l’uno dall’altro, prodotti da Vivo Concerti. Una location intima e inclusiva – in Via Angelo Mosso 3 – per una serie di appuntamenti simili a serate tra amici: improvvisazioni, jam session, sorprese, tutto senza scaletta, per regalare al pubblico esperienze uniche sabato 29 ottobre, 5 novembre, 12 novembre, 19 novembre, 26 novembre e 3 dicembre 2022 a partire dalle 20:30.

FRANCESCA MICHIELIN, a poche settimane dalla pubblicazione del nuovo singolo occhi grandi grandi, aggiunge così un ulteriore tassello ai festeggiamenti per i 10 anni di carriera dalla vittoria di X Factor, dove la stiamo ritrovando in veste di conduttrice, in attesa del tour bonsoir! – Michielin10 a teatro in partenza il 25 febbraio 2023. Tra i suoi importanti progetti, la seconda stagione del podcast MASCHIACCI – Per cosa lottano le persone discriminate oggi?, ideato e condotto dalla cantautrice – in esclusiva Spotify, che questa settimana vede ospite Alessandra Trotta, Moderatora della Tavola valdese, per un confronto sulle questioni urgenti del nostro tempo alla ricerca di stimoli per essere più vicino agli ultimi.

I biglietti per SUONO DI SABATO AL MOSSO sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati da martedì 25 ottobre alle ore 11:00.

SUONO DI SABATO AL MOSSO

Via Angelo Mosso 3 – Ore 20:30

Sabato 29 ottobre 2022

Sabato 5 novembre 2022

Sabato 12 novembre 2022

Sabato 19 novembre 2022

Sabato 26 novembre 2022

Sabato 3 dicembre 2022

Poi il tour nei teatri nel 2023

bonsoir! – Michielin10 a teatro

Sabato 25 febbraio 2023 PORDENONE @ Auditorium Concordia

Domenica 26 febbraio 2023 TRENTO @ Auditorium Santa Chiara

Mercoledì 1 marzo 2023 ROMA @ Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica

Martedì 7 marzo 2023 FIRENZE @ Teatro Puccini

Sabato 11 marzo 2023 FERMO @ Teatro Dell’Aquila

Sabato 18 marzo 2023 MANTOVA @ Teatro Sociale

Martedì 20 marzo 2023 MILANO @ Teatro Lirico “Giorgio Gaber”

Giovedì 23 marzo 2023 TORINO @ Teatro Colosseo

Venerdì 31 marzo 2023 LECCE @ Teatro Politeama Greco

Mercoledì 5 aprile 2023 [email protected] Teatro Celebrazioni

Giovedì 13 aprile 2023 PALERMO @ Teatro Al Massimo

Venerdì 14 aprile 2023 CATANIA @ Teatro Ambasciatori