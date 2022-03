GF 16, Ambra Lombardo vive a Los Angeles ed è pronta al matrimonio: ultime frecciatine a Kikò Nalli

Ambra Lombardo, che abbiamo conosciuto meglio al Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso, ha deciso di cambiare vita e gettarsi alle spalle il passato. L’insegnante ebbe una travagliata storia con Kikò Nalli, ex di Tina Cipollari. I due non si sono lasciati bene, tanto che entrambi non vogliono più sentir parlare della loro vecchia relazione.

Pronta per il matrimonio

Dopo questa difficile storia d’amore, Ambra ha ritrovato la serenità con Lorenzo Casciano, 49enne, che vive a Los Angeles da più di 10 anni. Infatti, l’insegnante si è gettata alle spalle la sua vecchia vita e ha deciso di seguirlo lì e iniziare così un nuovo capitolo. I colleghi di GossipTv ha riportato alcune dichiarazioni della donna: “I maschi italiani hanno il vizio di metterci anni a decidere di fare il grande passo. Invece il mio Lorenzo è un uomo molto concreto e dopo tredici giorni che mi aveva conosciuto ha chiesto la mia mano”.

Non solo il grande passo, la coppia sogna di allargare la famiglia e di avere tre figli. Com’è cambiata la vita dell’ex professoressa? “A Los Angeles sono molto felice: è una città che le opportunità te le getta addosso. Ho lasciato il mio lavoro di insegnante e ho chiuso una pagina aperta con la tv. Ora porto avanti un progetto con Mediaset e altre piattaforme, ma è prematuro parlarne” ha detto la Lombardo.

La frecciatina all’ex

Non sono mancate ovviamente delle frecciatine all’ex fidanzato Kikò Nalli, con il quale si è lasciata in malo modo: “Lui ci ha provato tante volte a riconquistarmi, facendomi improvvisate sotto casa. Secondo me lui ha bisogno di vivere una love story adolescenziale, senza promesse né progetti.

Ma io sono la persona più sbagliata per questo genere di cose. Per me una storia d’amore non è fatta solo di incontri fugaci”. Cosa risponderà Kikò?