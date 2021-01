GF, è finita la storia d’amore di un’amata ex vincitrice: l’annuncio su Instagram

È giunta al capolinea la storia d’amore tra una delle ex vincitrici del GF Serena Garitta e Nicolò Ancona, il padre di suo figlio. Ad annunciarlo è stato l’ex marito qualche mese fa, precisamente a novembre, pubblicando su Instagram un lungo post in cui ha spiegato l’accaduto.

“Per diverse incomprensioni abbiamo deciso di staccarci” – Conosciuti nel lontano 2015, i due hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Un amore travolgente e unico che in soli tre mesi li ha portati ad avere Renzo, il loro primo e unico figlio. Nonostante ciò, però, fino ad oggi Serena non si è mai pronunciata riguardo la fine di questa forte storia d’amore.

Nicolò, invece, ha voluto dedicare un breve video alla sua oramai ex fidanzata, raccogliendo i loro più bei momenti. Ad accompagnare questo inaspettato gesto è una lunga dedica, rivelando:

“Ciao faccio questo post Instagram visto che contraddistingue per svariati motivi la nostra vita… Lo faccio per raccontare quelli che sono stati 5 anni incredibili; ci siamo divertiti , abbiamo litigato ci siamo amati.

Abbiamo vissuto insieme emozioni tali che non credo possano ripetersi, oggi succede che per diverse incomprensioni abbiamo deciso di staccarci, succede, nonostante ci siano davvero tante cose belle in comune.

Nessuno sa se per 1 settimana, 1 mese 1 anno o per sempre.

Mi espongo pubblicamente anche perché durante quest’ultimo e delicato periodo spesso amici e conoscenti mi hanno domandato come andasse, continuare a rispondere sul chi va la o che potesse andare tutto bene non mi sembrava più onesto. Ci tengo a precisare che nonostante la scelta entrambi siamo molto sereni”.

Stando a quanto scritto dall’uomo, la rottura è dovuta a delle incomprensioni nate nella coppia. Nonostante ciò, però, ha assicurato che i rapporti con Serena saranno comunque sereni anche perché proprio con lei ha provato delle emozioni indescrivibili che non torneranno più.