GF, ex gieffina dopo il parto: “Non mi sono ripresa ancora del tutto”

Ad una settimana dal parto, Mary Falconieri, ex concorrente del GF, ha deciso di aggiornare i suoi fan. Attraverso le sue IG Stories, l’ex gieffina ha voluto far sapere le sue condizioni di salute e quelle della figlia Giulia.

“Non mi sono ripresa ancora del tutto” – Una settimana fa l’ex gieffina e il marito Giuseppe Matteo Schiavello hanno potuto abbracciare Giulia, la loro figlia. La donna ha voluto aprire un box domande sulle sue IG Stories, dando la possibilità ai follower di farle domande sulla gravidanza e sul parto.

Riguardo proprio al parto, la donna ha rivelato di non essersi ancora ripresa e di ricorrere a degli antidolorifici:

“Stiamo ristabilendo gli equilibri di casa e della nostra famiglia. Giulia è il regalo più bello che la vita ci abbia mai fatto, è una gioia immensa per il nostro cuore e l’amore più grande. Stiamo a fissarla h24, perché non si riesce a non farlo. Per intenderci, due rinco. Poi di questo se ne parla molto poco, ma i primi giorni post parto non sono semplici. Non badate ai social dove è tutto perfetto, perché non è la realtà dei fatti. È tutto nuovo e così delicato, certo magnificamente bello. Io sono con antidolorifici perché non mi sono ripresa ancora del tutto però dal primo momento sono autonoma, indipendente e faccio tutto con Giulia e a casa”.

A chi le ha chiesto i motivi di questi dolori nonostante sia già trascorsa una settimana, Mary ha spiegato che: “Mi è stata fatta l’episiotomia ed ho qualche punto, in più ho un forte mal di schiena”.

Sulla piccola Giulia, invece, ai fan non è sfuggito un piccolo e spiazzante dettaglio: il dentino. La neonata, infatti, è nata con già un dente, una condizione molto rara. A spiegarlo è stata proprio l’ex protagonista del GF:

“Per me è stata una cosa nuovissima. Quando il pediatra l’ha visitata e mi ha detto del dentino, mi sono messa a ridere, pensando che mi prendesse in giro. Invece è una cosa molto rara, ma ci sono neaonati che nascono con il dentino”.