GF, Giselda Torresan ha mentito? “Ha dato le dimissioni prima di entrare”

Sebbene il GF abbia riaperto i battenti da pochi giorni, già uno dei nuovi concorrenti è finito al centro della bufera. Si tratta di Giselda Torresan, una dei gieffini entrata durante la prima puntata, che, stando a quanto emerso nelle ultime ore, non avrebbe detto la verità alla produzione.

“Ha dato le dimissioni prima di entrare” – Ancor prima di fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Giselda era finita al centro delle critiche per via di quanto affermato su Instagram. Nella sua bio, infatti, la 44enne si era definita “outdoor influencer”, per poi modificare il tutto nei giorni scorsi.

Nelle ultime ore si è aggiunta una nuova indiscrezione che potrebbe influenzare il futuro della concorrente nella casa. Fanpage.it ha infatti rivelato di aver contattato l’azienda di Borso del Grappa, per la quale la gieffina ha dichiarato di lavorare. Il portale, però, ha fatto una scoperta inaspettata.

Stando a quanto scoperto una volta contattata l’azienda veneta, la Torresan avrebbe dato le dimissioni pochi giorni prima di prendere parte al reality di Alfonso Signori. Eppure la ragazza non ha affatto accennato a questa sua decisione, ribadendo di essere un’operaia turnista.

Se questa indiscrezione fosse vera, perché mentire? Ovviamente questo rumor ha fatto scoppiare il caos sui social, date anche le premesse del conduttore. Signorini, infatti, ha tenuto a precisare più volte che i concorrenti non famosi saranno estranei al mondo dello spettacolo e dei social. Che Giselda abbia dato le dimissioni perché spera in un futuro come influencer? Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.