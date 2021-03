GF Vip, Dayane Mello innamorata ma non di Rosalinda: “Domani scoprirete chi è”

Nonostante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip sia andata in soffitta continuano a venire alla luce nuovi rumor da parte di due dei concorrenti più amati come Dayane Mello e Adua De Vesco. La modella brasiliana aveva sorpreso tutti svelando i suoi sentimenti per la bella attrice siciliana e poi ritrattando maldestramente la cosa. Il motivo? Ci sarebbe già qualcun altro nel suo cuore, non un vip, ma un uomo molto vicino al programma del quale avrebbe letteralmente perso la testa.

La confessione dell’intreccio amoroso arriva durante una chiacchierata con l’altro partecipante al reality, Andrea Zelletta. L’ex tronista incalza la modella fino al punto in cui la ragazza non può far altro che arrendersi e svelare: “Domani notte lo saprai. Pier (Pierpaolo Petrelli, NdR) lo sa già, qualcosina la sa. Di Alfonso? Ma va”.

Massimo riserbo sullo sconosciuto da parte della Mello che finirà il suo percorso ai piedi del podio. Davanti a lei, infatti, si classificheranno Stefania Orlando, Pierpaolo Petrelli e Tommaso Zorzi, vincitore del montepremi da 100 mila euro. Nonostante il caso dei voti provenienti dal Brasile da parte dei milioni di followers della bella sudamericana, la Mello pur non vincendo rimarrà per molto al centro del gossip del Bel Paese per via delle sue feroci discussioni e dei suoi folli innamoramenti.

L’ultimo rumor è appunto su questo non meglio specificato mister x che pare avrebbe fatto breccia nel suo cuore. Un uomo dello staff del GF Vip che a detta di molti potrebbe addirittura trattarsi di uno degli autori del gioco-reality.

Che sia vero o no, la storia della Mello ha finito per scavalcare i confini italiani, diventando uno dei temi caldi di gossip anche in Brasile. La nazione carioca è letteralmente impazzita tanto che una delle maggiori emittenti nazionali ha già raccontato l’avventura della modella in uno speciale dedicato proprio al suo percorso nella Casa più spiata d’Italia. Un bel colpo per la modella che esce da questa esperienza come personaggio dell’anno nel suo Paese.